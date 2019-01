Morelia, Michoacán (Boletín).– El 2019 ha llegado y el campo michoacano aún no recibe la respuesta pendiente por parte del gobierno estatal, es por ello que campesinos de diferentes puntos de Michoacán, organizados en el Movimiento Antorchista arribaron desde las primeras horas de este viernes a Palacio de Gobierno para continuar exigiendo que se resuelvan sus demandas sin respuesta en el 2018.

En compañía de más de 700 antorchistas, el líder del sector campesino, Héctor Enciso Carrillo, mencionó que la razón de su manifestación pacífica se debe a que la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario (SEDRUA) se comprometió en noviembre del reciente año concluido a atender la demanda de miles de familias michoacanas que están solicitando algunos pertrechos agrícolas como tinacos, láminas, paquetes de herramientas, güiros y fertilizante, apoyo que asciende a 10 millones y medio de pesos, tomando en cuenta el 25% que tiene que aportar el beneficiario.

“Todos los beneficiarios ya depositaron ese 25 por ciento y quien no ha cumplido es el gobierno del estado, argumentando que no hay dinero; es por eso que nos presentamos el día de hoy.” Declaró el líder social.

Por su parte Don Guillermo García Camarena, campesino del ejido Felipe Carrillo Puerto, en el municipio de Álvaro Obregón y antorchista desde hace 5 años declaró que de todos los problemas que plantearon no se ha solucionado nada, por lo que exigen al gobierno respuestas. “Estamos con Antorcha porque vemos que Antorcha tiene presión para el gobierno y es de la forma que nos están dando solución a problemas rezagados; tenemos solicitudes para láminas tinacos, fertilizante para el campo y no se nos ha dado solución, queremos llegar a un acuerdo con el gobierno, pero si no nos cumple, vamos a tener que hacer marchas y plantones aquí en Palacio de Gobierno.” Dijo.

Enciso Carrillo agregó que después de una breve atención por parte de funcionarios, se les negó la negociación para este día, pero se programó una cita con el subsecretario de gobierno, Armando Hurtado, para el próximo lunes 7 de enero a las 11 de la mañana. “En caso de que no atiendan o den una negativa, el miércoles estaremos manifestándonos con 1500 personas, y si no quieren atendernos con esa marcha vendrán otras marchas más grandes, plantones y denuncia a nivel estatal con volantes y pintas.” Finalizó Enciso Carrillo.

PO