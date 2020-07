Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los reconocidos hackers y activistas que operan bajo el nombre de Anonymous alertaron a los usuarios de TikTok para que eliminen la aplicación por supuestamente vulnerar la seguridad. Aseguran que la red social es una herramienta utilizada por China para realizar “espionaje masivo”.

A través de una publicación en la cuenta de Twitter asociada a Anonymous, los activistas solicitaron a los usuarios que borren la aplicación de sus dispositivos móviles.

El mensaje fue acompañado con un par de capturas de pantalla de una publicación de Reddit en la que se afirma haber realizado una ingeniería inversa de la app.

Delete TikTok now; if you know someone that is using it explain to them it is essentially malware operated by the Chinese government running a massive spying operation. https://t.co/J7N9FS7PvG

— Anonymous (@YourAnonCentral) July 1, 2020