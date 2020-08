Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- «Hoy más que nunca añoro sus enseñanzas, cada vez que me enfrento o tengo que tomar una decisión difícil, que es casi a cada rato, son muchas las veces que le pregunto en el silencio a mi hermano qué haría él o qué debería hacer yo, siempre me contesta firme y después se ríe, así está en mi mente», compartió el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, en relación a Pascual Sigala Páez, quien este martes recibió un homenaje póstumo en la sede oficial del PRD Michoacán.

Asistieron la diputada local, Adriana Hernández Íñiguez, esposa del excongresista fallecido el pasado 26 de mayo, sus hijas, amigos e integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, que preside Juan Bernardo Corona Martínez.

En un mensaje que inició con la voz quebrada y lágrimas en los ojos, Silvano Aureoles se refirió a Pascual como el consejero irremplazable, rebelde, inquieto, político maduro, conciliador, preocupado por las causas de la izquierda, soñador, un hombre que amaba profundamente la vida.

Compartió algunas de las vivencias que tuvo con el duranguense, a quien conoció en un movimiento estudiantil en la preparatoria de la Universidad de Chapingo, para luego construir una amistad de 35 años.

«Mientras tenga yo conciencia y viva, él siempre estará presente para mí», destacó, para después admitir que aún no procesa la pérdida.

«Quizá por la verdad de las cosas, en mi caso particular no he podido acabar de procesar, y de repente sigo pensando que no es cierto», concluyó.