Por: Andrea Bocanegra/@AndreaB09595812

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Nuevamente, Michoacán enfrenta un cierre de año complicado ante la falta de recursos económicos, por lo que el gobierno del estado no descarta solicitar un crédito de corto plazo para cumplir sus compromisos con diversos sectores de la sociedad.

Lo anterior fue confirmado por el secretario de Gobierno, Pascual Sigala Páez, quien en entrevista aclaró que el gobierno estatal continuará privilegiando la gestión de recursos extraordinarios ante la federación, antes de solicitar un nuevo empréstito.

“Depende del resultado de la de gestión que tengamos y del mundo de cosas que estén pendientes. Lo vamos a revisar. No lo descarto ni lo encarto”, manifestó.

Aunque no precisó el monto total del recurso extraordinario que el estado requiere para cerrar este 2018, Sigala dijo confiar “en que el buen oficio del gobernador nos ayude a salir adelante; datos duros no los tengo, pero no es una buena noticia”.

Cabe recordar que en octubre pasado el gobierno estimaba necesarios 5 mil 700 millones de pesos, para el pago de nómina, servicios y proveedores en este cierre de año.

Prevén el 2019, un año difícil para Michoacán

El 2019 será un año difícil para Michoacán, advirtió el secretario de Gobierno, quien adelantó la Secretaría de Finanzas y Administración trabaja en los ajustes correspondientes, ante un posible recorte del presupuesto federal para estados y municipios.

“La Secretaría de Finanzas está trabajando ya en qué prevemos y de dónde vamos a poder obtener recursos. No se ve un buen año el 2019, pero de alguna manera tenemos que sacar las cosas adelante”, agregó.

