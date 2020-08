Morelia, Michoacán (MiMorelia).- En el Aeropuerto Internacional de Morelia «Francisco J. Múgica», hasta el momento no hay reporte de casos confirmados o sospechosos de Covid-19 de los pasajeros nacionales e internacionales que llegan a dicho inmueble, indicó el director del aeródromo de la capital michoacana, Enrique Raymundo Peña Argüelles.

A la redacción de MiMorelia.com llegó una denuncia ciudadana sobre que no se aplicaban los cuestionarios, ni se guardaba la sana distancia; el director aclaró que se han mantenido todos los protocolos de Salud, como el tomar la temperatura corporal, instalar tapetes sanitizantes, despachadores de gel antibacterial, marcar los asientos para guardar sana distancia o que si no responden al cuestionario no pueden ingresar, dicho por Peña Argüelles, esto ha permitido no tener ningún caso o sospechoso de coronavirus.

«Dudo mucho que se hayan acabado los cuestionarios, porque de lo contrario no pueden pasar en Migración. Lo que hacemos normalmente aparte de los cuestionarios que entregamos en el aeropuerto, también le damos a la línea aérea y migración se queda con un tanto», explicó.

El director del aeropuerto reconoció que ha habido momentos en los que se ha complicado atender a los pasajeros que llegan de los vuelos internacionales, pero esto sólo cuando llegan familias completas, aunque por lo regular se atienden en un minuto o minuto y medio para que puedan hacer su trámite de manera ágil.

«En las filas tenemos calcomanías que marcan la sana distancia; la verdad es complicado porque de repente llegan muchos pasajeros y familias completas. Hemos tenido vuelos que llegan alrededor de 130 pasajeros al mismo tiempo, que vienen de Estados Unidos, pero se tienen todos los señalamientos», compartió.

Enrique Peña Argüelles recordó que incluso para agilizar el trámite el cuestionario se puede descargar en línea en la página https://afac.hostingerapp.com/.

El pasado mes de julio el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) otorgó el sello #SafeTravels al Aeropuerto Internacional de Morelia, el cual es un distintivo de calidad en la aplicación de procesos contra la propagación del Covid-19.

