Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno municipal de Pátzcuaro lanzó un llamado a empresarios locales y a la población en general, para acatar las medidas de distanciamiento social establecidas por las autoridades sanitarias del gobierno federal, que son básicamente, la suspensión de las actividades no esenciales para romper la cadena de contagios durante la etapa más complicada de la pandemia. «Estas medidas restringen nuestra movilidad y obviamente provocarán pérdidas económicas, pero de no cumplirlas esas pérdidas serán peores e implicaran el crecimiento exponencial de la pandemia en nuestro municipio y la pérdida de muchas vidas», sentenció el alcalde.

«Como fue advertido por los especialistas, la pandemia comenzó su fase más agresiva la semana que recién terminó y Pátzcuaro no fue la excepción. Hoy todos necesitamos de la solidaridad de todos, sin excepciones, ya que el Covid-19 o coronavirus puede tocar la puerta de cualquier hogar, de ricos y humildes, de jóvenes y adultos mayores, de empresarios y trabajadores; por ello es que debemos tener empatía entre los patzcuarenses, mucho más allá de cálculos de ganancias monetarias«, apuntó Báez Ceja, quien agregó que este fenómeno tiene una dimensión global y que su manejo está poniendo a prueba no sólo el actuar de los gobiernos, si no de la sociedad en su conjunto.

«Estamos presenciando un punto de rompimiento, la necesidad de una nueva relación entre gobierno y sociedad, en la que si los ciudadanos no se convencen de los riesgos en la salud que representa hoy el Covid-19 y otros fenómenos en puerta, como la escases de agua u otros factores, es probable que veamos el surgimiento de gobiernos autoritarios que podrían tomar medidas mucho más drásticas, como el uso de la fuerza pública como única alternativa para el control sanitario», señaló el alcalde.

“En Pátzcuaro hemos optado por el convencimiento y la concientización de la población y podemos resaltar una reducción importante de la movilidad de la ciudadanía, pero no la suficiente para contener el brote infeccioso que atenta contra toda la población, contra los que entienden que la amenaza es real y contra los que aún no lo creen, y es en los segundos en quienes recaerá la responsabilidad si el contagio de este virus se extiende en Pátzcuaro”.

«Hemos encontrado eco en un porcentaje mayoritario de la población que se ha quedado en sus casas, reduciendo la movilidad, pero hay un pequeño sector que ha decidido no responder. De no hacerlo e insistir en esta determinación, haremos público un listado de empresas que han decidido no parar sus actividades para que sea la población y los otros órdenes de gobierno quienes tomen medidas de otro tipo tales como el llamado a no comprar sus productos o servicios o bien la imposición de multas por exponer a sus empleados a un elevado riesgo sanitario», adelantó.

El gobierno municipal de Pátzcuaro, señaló, realiza un esfuerzo importante para enfrentar al Covid-19, mediante la información constante, la suspensión de actividades sociales desde la administración, la sanitización de espacios públicos en todo el territorio municipal, el apoyo alimentario para las familias más vulnerables ante la parálisis económica con el fin de que puedan cumplir el aislamiento en sus hogares, limitando la actividad comercial no esencial, evaluando coordinada y diariamente las actividades del sector salud, apoyando la integridad de los médicos, con transporte y alimentos, e insistiendo que para vencer a esta pandemia y recuperar la normalidad de la vida social y comercial es necesario que hoy todos trabajemos bajo la misma estrategia.

