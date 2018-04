Ante Necaxa, un partido a muerte: Mario Osuna

Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Monarcas Morelia se juega la “vida” en el último partido de la fase regular ante los Rayos del Necaxa, pues con una victoria aseguran el boleto a la “fiesta grande” del torneo Clausura 2018, consideró el mediocampista, Mario Osuna.

“Sabemos de la importancia de este partido, es trascendental para nosotros, yo creo que vivimos de la presión, estamos preparados para ello; si bien es cierto que es un partido a ‘muerte’, que depende totalmente de nosotros, por eso estamos un poco tranquilos, pero conscientes de que tenemos que trabajar y preparar bien la semana”, apuntó en conferencia de prensa realizada en el estadio José María Morelos y Pavón previa al partido de la jornada 17.

Antes de recibir a los Rayos en el “Coloso del Quinceo” el próximo viernes a las 19:00 horas, el “Mono” Osuna insistió en que el equipo michoacano está acostumbrado a la presión, por lo que ante Necaxa además de intentar conseguir el triunfo, buscarán tener un buen desempeño dentro del campo.

“De los últimos cuatro partidos solo hemos ganado uno, contra León, eso nos preocupa un poco, este encuentro en particular (contra Necaxa) no sólo es ganar, sino hacerlo jugando bien para adquirir confianza y entrar con todo a la Liguilla”, subrayó el mediocampista del club michoacano, que ocupa la séptima posición de la tabla general con 23 puntos.

Respecto al rival en turno, Mario Osuna, quien ha disputado este torneo 15 juegos con la playera de Monarcas, advirtió que no será un equipo fácil, pues los de Aguascalientes también tienen como objetivo conseguir los tres puntos para aspirar a calificar a la Liguilla.

“En lo personal, conozco muy bien a Ignacio Ambriz (técnico de Necaxa), sé que sus equipos se basan en el orden y la intensidad, principalmente. Creo que vienen haciendo bien las cosas, generan buen futbol y van a querer ser el aguafiestas, ya los dejamos una vez sin Liguilla, entonces nos la van a querer regresar”, refirió.

A su vez, el colombiano Jefferson Duque aseguró que al interior del plantel de la Monarquía están conscientes que tienen todo para poder calificar, ya que cierran en casa, en donde han ganado cinco de ocho partidos disputados este semestre.

“Creo que la importancia de cerrar este tipo de juegos en casa es fundamental, nosotros queríamos cerrar la calificación antes, pero no se nos pudo dar, ahora tenemos la posibilidad el viernes y creo que no la dejaremos pasar”, manifestó el delantero que ha jugado cuatro juegos esta campaña y no registra ningún gol hasta el momento.