View this post on Instagram

¡Estamos listos! 🏀🥑 Nuestro equipo se ha preparado para jugar dos finales ante @clubsoles Te esperamos para demostrar juntos nuestro #CorazónInquebrantable💚💛 @lnbpoficial #LaTienesQueVivir 🏀 #EsteEsMiJuego https://bit.ly/2rfZFR6