Antonio Giovinazzi, la pareja de Raikkonen en Sauber para el 2019

Ciudad de México (Rasadepoertes.com).- El piloto italiano de 24 años de edad, Antonio Giovinazzi, ha sido confirmado como el nuevo piloto de la escudería Sauber para la temporada 2019 de la Fórmula 1, este martes 25 de septiembre.

El italiano era parte del programa juvenil de Ferrari, pero ha tenido relación con Sauber por un buen tiempo, puesto que en 2017, la escudería patrocinada por Alfa Romeo debutó a Giovinazzi como sustituto de Pascal Wehrlein durante el Gran Premio de Australia y el Gran Premio de China.

Giovinazzi también formó parte de dos sesiones de prácticas para Sauber este año en Alemania y Hungría, y se contempla que lo hará de nuevo en el fin de semana del Gran Premio de Rusia.

“Esto es un sueño hecho realidad. Como italiano, es un gran honor representar a una marca tan emblemática y exitosa como Alfa Romeo en este deporte”, comentó Giovinazzi, quien será el primer piloto italiano de tiempo completo en Fórmula 1 desde Jarno Trulli y Vitantonio Liuzzi en 2011.

“La decisión de elegir a Antonio Giovinazzi es particularmente significativa para el proyecto que vio el regreso de Alfa Romeo al pináculo del automovilismo después de un hiatus de más de 30 años”, mencionó Sauber, que considera a su nuevo piloto como un orgullo nacional para toda Italia.

El que se quedará sin asiento titular en Fórmula 1 es el piloto sueco, Marcus Ericsson, quien será remplazado en Sauber por el joven italiano.

CONFIRMED: @Anto_Giovinazzi is joining Kimi Raikkonen at @SauberF1Team in 2019 >> https://t.co/FLIrnIT8IS #F1 pic.twitter.com/HDWmIqD3Ze

— Formula 1 (@F1) September 25, 2018