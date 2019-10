Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- Pobladores de la colonia «Antorcha Campesina» del municipio de Apatzingán, se dieron cita para dar banderazo de arranque a la primera etapa de pavimentación de la calle «Benito Quesada», la cual tendrá una inversión de medio millón de pesos.

En ese sentido, el líder del Movimiento Antorchista en el municipio, Alejandro Valencia Cerda, refirió que la gestión se hizo ante el gobierno del estado, y, que ésta pavimentación es una de las tantas que se han enarbolado y logrado bajo el proyecto «Antorcha Construye Michoacán».

Asimismo, exhortó a todos los presentes a que no desistan en la lucha organizada que promueve el Movimiento Antorchista, pues sin su compromiso, dijo, no hubiera sido posible ver materializada la obra; «debemos de lograr que el gobierno destine más recursos a este tipo de obras que no son para beneficio personal, sino de todas las familias de bajos recursos que diariamente tienen que caminar entre calles de terracería, por eso y más luchamos los antorchistas», puntualizó Valencia Cerda.

Por su parte, los colonos se manifestaron contentos por estos logros; mencionando que ya habían pasado varios años sin que tuvieran una obra de importancia en la colonia, de igual manera, se dijeron unidos para mantener en pie sus gestiones y mejorar sus condiciones de vida con obras y servicios básicos que beneficien a todo el municipio.

Por: Boletín / PO