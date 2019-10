Zitácuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la negativa del presidente municipal de Zitácuaro sobre las necesidades de los más necesitados, cientos de habitantes de diversas colonias y comunidades aledañas de esa entidad, organizados en el Movimiento Antorchista se manifestaron en el cuadro principal de la cabecera municipal para denunciar públicamente la demagogia del Ayuntamiento, a cargo del edil Hugo Alberto Hernández Suárez; esto fue informado por el líder del antorchismo en la región, Héctor Enciso Carrillo.

A través de un boletín de prensa, dio a conocer que ya se han cumplido cinco meses de haber solicitado atención a varias demandas, como es el caso de la electrificación en la colonia La Victoria, el arreglo de los caminos de Aputzio y Lomas de Aputzio; arreglo de lámparas del alumbrado público en colonia La Encarnación, la nomenclatura para las calles de la colonia 6 de Junio, así como apoyo para el mejoramiento de la vivienda para distintas comunidades.

Enciso Carrillo agregó que durante el recorrido del contingente, la población mostró apoyo ante la inconformidad de la actual administración, ya que el descontento es visible en los zitacuarenses por la falta de atención que ha mostrado el edil ante las necesidades del municipio, “esto es señal de que nuestra organización realmente lucha por las injusticias que viven, no sólo los antorchistas, si no el pueblo que siempre es olvidado por los gobiernos; nuestra lucha abandera los malestares de los pobres de México”, expresó.

El líder antorchista aseguró que no desistirán en su lucha, por lo que el próximo 28 de octubre realizarán otra marcha con más de 500 antorchistas; “nuestras manifestaciones se van a intensificar si no recibimos un trato digno de parte de Hernández Suárez, porque no es justo que de parte de un funcionario, que se supone debe servir al pueblo, simplemente se ignore al pueblo y viva a costa de este, por eso Antorcha no va a descansar, como no la ha hecho en 45 años, siempre hemos estado defendiendo a los que menos tienen y así seguiremos hasta hacer justicia a la pobreza que se vive en Zitácuaro, en Michoacán y en todo el país”, finalizó.

Por: Boletín/AV