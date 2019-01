Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- Al dar continuidad a la estrategia federal de combate al robo de combustible, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció visitas a las zonas donde principalmente se llevaba a cabo esa práctica, con apoyo de comuneros.

“Ya inició el Plan de Bienestar para las comunidades que obligadas por las circunstancias tuvieron que mantenerse durante mucho tiempo de lo que dejaba el huachicol”.

Detalló que los programas contemplados en ese Plan implican trabajo, capacitación para los jóvenes, apoyo a los adultos mayores y personas con discapacidad, y, créditos a la palabra.

“Yo voy a estar en la zona martes y jueves, voy a las comunidades por donde pasan los ductos, voy a reunirme con la gente. Esta es otra parte importante del plan que estamos llevando a cabo”, expresó, con un llamado a la ciudadanía para que tenga confianza en que se transita hacia la normalidad y el gobierno federal tiene “el control” de la situación.

Desde la perspectiva del mandatario, la población implicada en robo de combustible fue abandonada por el gobierno, “por eso los indujeron a tomar el camino de la ilegalidad”.

No obstante, sostuvo, la gente en zonas huachicoleras se está replegando: “están llegando los que de dedican a estos ilícitos, los traviesos, a decirles aprovecha trae tu cubeta, aquí vas a tener combustible para vender, y ya la gente no les está haciendo caso, no los está protegiendo y vamos a lograr que tengan una forma justa de vivir”.

Nuevas terminales de almacenamiento

Por otro lado, dijo que está en curso un proyecto para crear nuevas terminales de almacenamiento, en función a la demanda actual.

“Los ductos son los mismos y están todos parchados, no se invirtió en eso, y lo mismo las estaciones para el almacenamiento de combustible, entonces debemos de tener nuevas estaciones y transporte”, dijo.

Cuestionado sobre la reparación de los ductos dijo que hay brigadas trabajando con ese propósito, con énfasis en que ya tienen un sistema de monitoreo y alarma.

“No es un asunto tecnológico, es que sonaba la alarma, y a veces se tardaba todo el día sonando, y no se hacía nada; no es un asunto de falta de tecnología es que no había voluntad para enfrentar el problema”, remarcó.

Investigará robo de petróleo crudo

Antes de concluir su conferencia matutina, AMLO adelantó que se revisará también el robo de petroleo crudo.

AC