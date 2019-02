Por: Ariana Castellanos

Ciudad de M茅xico聽(Rasainforma.com).- El actor mexicano聽Eugenio Derbez聽anunci贸 que formar谩 parte del聽jurado聽que seleccione las聽pel铆culas ganadoras聽en la pr贸xima entrega de los premios Oscar.

A trav茅s de un video publicado en sus redes sociales聽comparti贸 que recibi贸 la聽invitaci贸n聽de聽La Academia de Ciencias y Artes Cinematogr谩ficas聽para votar por primera vez.

鈥淨uiero compartir esto con ustedes, recib铆 este paquete, no les hab铆a dicho, pero el a帽o pasado fui invitado a ser miembro de La Academia y ahora tengo la oportunidad de votar por primera vez en los Oscar鈥.

El actor de comedia subi贸 un video en donde habla del paquete que recibi贸 con laspel铆culas nominadas聽en distintas categor铆as como Mejor Documental, Mejor Pel铆cula en Lengua Extranjera, Mejor corto de Animaci贸n, entre otros.

鈥淭engo mucho trabajo, me encanta este trabajo, me voy a dar uno banquetazo de cine y pel铆culas鈥, se帽ala.

Vean el paquete que acabo de recibir!!! Este a帽o tengo derecho a votar, pero tambi茅n tengo q ver todas las categor铆as nominadas.

Es mucho trabajo, pero a poco no est谩 incre铆ble? / I am very excited to have received this package. A lot of work to do … 馃憖馃帪 pic.twitter.com/Ouc0hR7jCZ

— Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) February 15, 2019