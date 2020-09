Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde 2003, el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) ha trabajado de manera incansable en la promoción de los realizadores mexicanos por medio de su Selección Oficial, integrada completamente por películas mexicanas.

Este año, el FICM se complace en anunciar que 91 películas conforman la competencia de la 18ª edición del festival:

11 trabajos en la Sección Michoacana

60 títulos en la Sección de Cortometraje Mexicano (10 de animación, 14 de documental y 36 de ficción)

11 títulos en la Sección de Documental Mexicano

9 títulos en la Sección de Largometraje Mexicano

De 729 trabajos inscritos, el 24% fueron realizados por directoras (176). En la Selección Oficial del 18º FICM, 38% de los trabajos fueron dirigidos por mujeres.

El FICM cumple 18 años de ser una plataforma única para la promoción de los realizadores de nuestro país. Sus secciones en competencia permanecen como cimiento del festival, ya que nuestra misión es impulsar nuevos talentos mexicanos cuyas obras puedan cruzar fronteras culturales y estéticas.

Con el fin de garantizar la seguridad de los asistentes al festival y el fiel cumplimiento de los protocolos sanitarios, este 18º FICM, que se llevará a cabo del 28 de octubre al 1 de noviembre, se desarrollará en una versión híbrida de cinco días, con funciones presenciales en la ciudad de Morelia y funciones virtuales gratuitas por medio de Cinépolis Klic, Canal 22 y FilminLatino.

CONOCE LOS TÍTULOS QUE INTEGRAN LA SELECCIÓN OFICIAL:

SECCIÓN MICHOACANA

CORTOMETRAJE

Aire de lluvia | Javier Rodríguez

Lo que nos queda | Yudiel Landa

El mago que no existe | Andie Esquivel

Naufragio | David Buitrón Fernández

No abandonan el mar nunca | César Flores Correa

Las nubes bajo el volcán | Adán Ruiz

Ramón y las estrellas | Yennifer Aguilar

Toda la fe en mí | Andrés Alonso Ayala

Viviendo aquí | Emilio Braojos Fuertes

Voces en la línea | Jessica Herreman

LARGOMETRAJE

Almas Rotas | Juan Pablo Arroyo

SECCIÓN DE CORTOMETRAJE MEXICANO

ANIMACIÓN

A Home for the Brave | Hugo Crosthwaite

A la cabeza | Andrea Santiago

La casa de la memoria | Sofía Rosales Arreola

El desfile de los ausentes | Marcos Almada

Introducción a la historia de la filosofía occidental | Aria Covamonas

Our Perpetual Now | Jorge Aguilar Rojo

Pixel + Dinamita | Fernando Llanos

Revolykus | Víctor Orozco Ramírez

TODO ESTO SUCEDE MIENTRAS DUERMES (y no puedes ver lo que sueño) – Vol. 4 | Adrián Quintero, Mármol Martínez

Un juguete de madera soñó con barcos de papel | Mauricio Hernández Serrano

DOCUMENTAL

( ( ( ( ( /* ) ) ) ) ) | Saúl Kak, Charles Fairbanks

A los once | Carolina Admirable García

AKÁ | Adolfo Fierro, Juan González

Expiatorio | Manuel Acuña

Fragmentos | Daniela Alatorre, Alexandra Délano

Kpaima | Norma Delia Robles Carrillo, Luis Manuel Hernández Rodríguez

Ñuu Kanda (Pueblo en movimiento) | Nicolás Rojas Sánchez

Oasis | Faride Schroeder

Obachan | Nicolasa Ruiz

Oh mariposa ¿qué sueñas cuando agitas tus alas? | Valeria Díaz

Pieza de colección | Dalia Huerta Cano, Eula Biss

El pueblo del atardecer carmesí | Juan Manuel Sepúlveda Martínez

Refugio | Tamara Yazbek Bernal

VII Domitilas | Diego Ruiz

FICCIÓN

Agua | Santiago Zermeño

Asoleadas | Nadia Ayala Tabachnik

Ayer y mañana | Diego Cruz Cilveti

Azul claro | Alfredo Castruita

Bisho | Pablo Giles

La boca del diablo | Gabriela García Rivas

Chikon Nindo y los cazadores | Litay Ortega

El clásico | Joel Vázquez Cárdenas

Coche | Santiago Fábregas

Cuando el lobo no está | Luis Pacheco

Danza entre nosotros | Paula Hopf

El día comenzó ayer | Julián Hernández

Dos cactus | Angélica Romanini

El eco del caracol | José Alberto Anguiano

Expiación | Edgar A. Romero

Extraños en un tren | Pierre Saint Martin

Funeral | Fernando Guisa

Hipólita | Everardo Felipe

Huir | Daniel Hernández Delgadillo

Jaguar | Eduardo Luis Alvarado

Kii Nche Ndutsa (El caracol y el tiempo) | Itandehui Jansen

L’amour est aveugle. Une histoire de Boris Vian| Edgar San Juan

Lily | Jimena Muhlia

La nueva normalidad | Iván Linares

La oscuridad | Jorge Sistos Moreno

Pacífico | Christopher Sánchez

Pinky Promise | Indra Villaseñor Amador

La promesa | Yaride Rizk

La soledad de Artemio Vol. 1 | Juan Carlos R. Larrondo

Súbito | Verónica Marín Cienfuegos

Los últimos recuerdos de Abril | Nancy Cruz

Un lejano rumor de agua | Ian B. Morales

Un rostro cubierto de besos | Mariano Rentería Garnica

Vera | Juan Ordorica Fernández

Wheels | Roberto Fiesco

¡Viva el pueblo! | Nicolás Torres Payán

SECCIÓN DE DOCUMENTAL MEXICANO

499 | Rodrigo Reyes

Ciudad | Maya Goded, Julio Hernández Cordón, Nuria Ibáñez, Carlos F. Rossini

Cosas que no hacemos | Bruno Santamaría Razo

Las flores de la noche | Eduardo Esquivel, Omar Robles

Kuxlejal (Vida) | Elke Franke

La mami | Laura Herrero Garvín

No son horas de olvidar | David Castañón Medina

Non Western | Laura Plancarte

Tu´un Savi | Uriel López España

La vocera | Luciana Kaplan

Yermo | Everardo González

SECCIÓN DE LARGOMETRAJE MEXICANO

Amalgama | Carlos Cuarón

¡Ánimo juventud! | Carlos Armella

Blanco de verano | Rodrigo Ruiz Patterson

La diosa del asfalto | Julián Hernández

Fauna | Nicolás Pereda

Fuego adentro | Jesús Mario Lozano

Ricochet | Rodrigo Fiallega

Sin señas particulares | Fernanda Valadez

Todo lo invisible | Mariana Chenillo

