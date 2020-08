Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La plataforma de streaming, Netflix, anunció que ya trabajan en una serie basada en el videojuego Resident Evil.

A través de sus redes sociales Netflix adelantó este jueves algunos de los detalles de este nuevo proyecto con una fotografía del libreto de esta serie de terror y supervivencia.

«Cuando los chicos Wesker se mudan a New Racoon City, los secretos que descubren podrían ser el fin del mundo. Resident Evil, una nueva serie basada en la legendaria franquicia de terror y supervivencia, pronto en Netflix«, reza el tuit.

Cuando los chicos Wesker se mudan a New Racoon City, los secretos que descubren podrían ser el fin del mundo. Resident Evil, una nueva serie basada en la legendaria franquicia de terror y supervivencia, pronto en Netflix. 😱 ¡Sí, Resident Evil! 😱 pic.twitter.com/R3v3F3N0s6 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) August 27, 2020

En otro tuit dijeron que la serie constará, por ahora, de una temporada de ocho episodios de una hora.

Estará escrita por Andrew Dabb, conocido por la serie Sobrenatural y Bronwen Hughes, de The Walking Dead y The Journey Is the Destination, dirigirá los dos primeros episodios.

Netflix no reveló la fecha de estreno de la serie ni el elenco con el que contará.

Resident Evil fue lanzado por Capcom en 1996, y poco a poco se convirtió en una de las franquicias de videojuegos más vendida de todos los tiempos. Cuenta con una saga completa adaptada al cine protagonizada por Milla Jovovich, que logró recaudar más de 1.2 mil millones de dólares en todo el mundo.

Con información de Informador.mx

Redacción/rmr