Por: Andrea Bocanegra/@AndreaB09595812

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, anunció la próxima presentación de un programa de reactivación de la economía estatal, que incluye un plan de pago a proveedores, así como un programa de inversión con empresas locales de la construcción.

“Hay que buscarle, no todo se hace con dinero, también la creatividad y la actitud sobre todo, al mal tiempo buena cara, vamos a pegarle todos. Vamos a buscar hasta por debajo de las piedras para darles”, afirmó durante su participación en la inauguración del Centro Integral de Servicios del Estado.

Más tarde, previo a la inauguración del Primer Foro Nacional para la reforma a la Ley de Obras Públicas “Mayor competitividad y transparencia”, organizado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), aclaró que dicha programa lo presentaría después del 20 de marzo de este año, y reconoció que el gobierno estatal arrastra diversos adeudos.

“El tema es una propuesta integral que hay que cuadrar bien; hay a quienes se les deben rentas, obras, servicios, etcétera, etcétera”, comentó sin proporcionar cifras al respecto.

En sus reuniones con los constructores el perredista también lamentó las dificultades que manifiestan los presidentes municipales en Michoacán por falta de recursos “en cosas que tienen necesidad y no hay instancias. Ahora mis presidentes me persiguen a mí, pero no crean que hay mucho que repartir”, señaló.

CA