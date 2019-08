Por Alejandra Villa

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Las negociaciones terminaron y ya se ha confirmado la sede y fecha para la tan esperada revancha entre el multicampeón mexicano de peso completo Andy Ruiz Jr. y el británico Anthony Joshua.

La pelea tendrá lugar el 7 de diciembre en Diriyah, Arabia Saudita, una ciudad en las afueras de la capital de Riad, así lo anunció este viernes el promotor Eddie Hearn, de Matchroom Boxing.

Es de señalar que ésta será la primera defensa titular de Andy, luego de que en junio pasado sorprendiera al mundo noqueando a Joshua y arrebatándole sus títulos de pesos completos de la Asociación Mundial (AMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

It’s official! 👊 @Andy_destroyer1 vs @anthonyfjoshua 2 will take place in Diriyah, Saudi Arabia on December 7 🇸🇦 #RuizJoshua2 #ClashOnTheDunes #COTD pic.twitter.com/JqR41ffxQw

— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) August 9, 2019