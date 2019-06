Por: Salvador Gaytán

Ciudad de México (Rasainforma.com).- A menos de una semana del triunfo del mexicoamericano Andy Ruiz, el equipo de su contrincante, Anthony Joshua, activaron la cláusula de revancha.

Eddie Hearn, promotor de Destroyer, informó que tras reuniones en Nueva York, “hoy hemos activado la cláusula de revancha con Andy Ruiz Jr.”.

Adelantó que la segunda vuelta está prevista para finales de este año, en noviembre o diciembre.

