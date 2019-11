Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la expectativa de que la infección llegue a un promedio de diez mil personas, el próximo 9 de noviembre se llevará a cabo la décima edición del Morelia Zombie Walk, que por primera vez concluirá a las 9:00 pm con un encendido de catedral alusivo al evento, para el cual se esperan 15 mil espectadores.

Los pormenores se dieron a conocer esta noche. El director general, Dosak Moreno expuso que el primer contingente estará integrado por los Scouts Morelia; seguidos, por vez primera, de niños, incluso bebés, acompañados de sus padres.

Mencionó que consideran destinar un espacio fijo para quienes se presenten con sus mascotas; y, que en el denominado contingente de zombies lentos volverá a aparecer el gorila gigante que tanto gustó en la edición 2015.

Resaltó que, también por primera vez, participarán zombies extremos con demostraciones de alguna disciplina deportiva, y, enseguida participarán los llamados humanos sobrevivientes, a los cuales se les pide acudir sin armas para evitar todo tipo de accidentes.

Al final estarán los llamados infectados o zombies rápidos. El recorrido se estima con una duración de dos horas con 30 minutos, para dar pauta -a las 21:00 horas– con el broche de oro, que sería un encendido de Catedral dedicado al Zombie Walk Morelia con motivo de su décimo aniversario. La canción que armonizará el juego de luces todavía es un misterio.

Recordó que el requisito para quienes están interesados en participar es presentarse con un kilo de ayuda en alimentos, mismos que serán donados al Albergue Cristo Abandonado, situado en esta ciudad capital.

Dejó en claro que no podrán sumarse al contingente personas no caracterizadas, y a quienes se les haga la invitación a salir y hagan caso omiso, serán manchados de sangre.

Ara del Río indicó que las actividades comenzarán el sábado a partir de las 14:00 horas, en el jardín Morelos, con el módulo de maquillaje, conciertizarte y un tianguis con artículos del género.

A las 15:00 horas está previsto el inicio de la concentración zombie

De 16:00 a 17:00 horas serán seleccionadas las mejores caracterizaciones.

A las 17:00 horas se realizará el concurso

A las 18:00 horas darán la primera llamada para el acomodo de los participantes

Al concluir el evento habrá un After Party, con Stand Up (Fer Moreno), la presentación de dos DJ´S y el concurso Zombie´s got talent, que entregará 2 mil 500 pesos al primer lugar, mil pesos al segundo, y, 500 pesos al tercero. El cover es de 110 pesos.

El evento arranca mañana con un taller de maquillaje zombie. Durante el miércoles, jueves y viernes próximos se desarrollará un ciclo de cine pútrido en la Secretaría de Cultura. El último día habrá un taller de repostería zombie.

Para mayores detalles sobre los lugares y costos de los talleres, así como la programación general, puedes consultar la fan page Zombie Walk Morelia #ZWM2019 en la red social Facebook.

Por: Sayra Casillas/AV