Anunció Constantino Ortiz 2 líneas de combate a la inseguridad: creación de empleos y coordinación policial

Morelia, Michoacán (Boletín).- El candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por la Presidencia de Morelia, Constantino Ortiz, propuso dos líneas de acción para combatir el flagelo de la violencia y la comisión de delitos, que es la preventiva a través de la creación de empleos y el ataque a la delincuencia mediante la coordinación de la Policía Municipal, con los cuerpos de seguridad del Estado y la Federación.

A decir del empresario, una vez que la planilla verde denominada “Tú decides el cambio” gane las elecciones con el apoyo de los morelianos, “comenzaremos en lo inmediato con la prevención del delito, incorporando a nuestros jóvenes en actividades productivas, con empleos bien remunerados y para eso tenemos los proyectos de creación de parques industriales especializados”.

Igualmente, anunció que se impulsará el autoempleo con incentivos económicos y capacitación, para “acompañar a todas y todos los que deseen echar a andar su propio negocio”.

Constantino Ortiz tiene más de 30 años de experiencia empresarial, exitosa en la generación de empleo, por lo que, dijo, “sé cómo se hacer las cosas, nunca he tenido un cargo público, ni he vivido de sus impuesto, al contrario, he pagado las contribuciones como todos los morelianos y ahora quiero hacer mi aportación desde la administración pública”.

También, enfatizó, la criminalidad se puede prevenir cuando “brindamos las condiciones para un esparcimiento sano de nuestros niños y jóvenes, por eso rescataremos los parques y las canchas públicas para que sean aprovechados por ellos, asimismo, en las colonias más necesitadas se brindarán talleres culturales y artísticos, que son indispensables en la formación de seres humanos íntegros”.

Del combate directo a la delincuencia, criticó que la actual administración se haya negado a la colaboración con las policías estatal y federal, porque “eso es lo que nos ha hecho falta, no podemos solos y nosotros nos vamos a coordinar enteramente con los otros cuerpos de seguridad”.

Al final, puntualizó que los elementos de seguridad pública municipal serán confiables ante los ojos de los ciudadanos, asimismo, tendrán capacitación para la aplicación del Nuevos Sistema de Justicia Penal y aprovechó para reconocer a los policías que con falta de equipamiento, carencias de prestaciones y salarios bajos, dan su mejor esfuerzo y arriesgan la vida por la sociedad, por eso, continuó, “mi gobierno les garantizará las mejores condiciones y terminará con esas carencias”.

