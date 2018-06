Anunció Constantino rediseño de combate a la inseguridad en el Municipio

Morelia, Michoacán (Boletín).- Ante el evidente fracaso de lo que han hecho los últimos gobiernos, el candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por la Presidencia de Morelia, Constantino Ortiz, anunció una nueva estrategia de combate a la inseguridad en el municipio, que implica acciones preventivas y correctivas.

Luego de escuchar la preocupación de los integrantes de Comités vecinales y habitantes de la colonia Nueva Chapultepec, quienes se han organizado para enfrentar la delincuencia y otras problemáticas que les han golpeado fuertemente, el titular de la planilla verde “Tú deciden el cambio” expuso que si bien “las acciones que ustedes realizan son de gran ejemplo y valor, no existirían si realmente el gobierno cumpliera con su obligación”.

Por eso, les anticipó que desde la administración “vamos a presentar una nueva estructura y diseño de la seguridad”, con la que “esteremos blindando el municipio de Morelia y los delincuentes se darán cuenta que es muy difícil estar sentando sus reales aquí”.

Introdujo con una crítica hacia el actuar de la policía municipal, por lo que el domingo pasado Morelia “otra vez fue referente a nivel nacional e internacional de una policía donde algunos elementos no saben interpretar, ni garantizar los derechos humanos, por el abuso de fuerza excesiva que se dio contra un joven que patinaba en el Centro Histórico”, empero, “si tenemos una policía muy profesionalizada, con capacitación continua y que sepa interpretar el Nuevo Sistema de Justicia Penal para que los verdaderos delincuentes no sean liberados por mal procedimiento en su detención, eso no sucederá”.

Por eso, continuó, “vamos a hacer que la policía cuente realmente con las prestaciones de seguridad social, que tenga los salarios justos, acceso a los fondos de vivienda y que tengan realmente la pertenencia, como pasa con Mérida, Zapopan y San Pedro Garza García, donde es la policía municipal la que le da confianza a la ciudadanía por encima de la estatal y federal”.

Continuó que el hecho de que en Morelia “no esté coordinada con el estado y la federación ya provocó que ocupe el deshonroso primer lugar en índices delictivos del estado”, por lo que “nosotros vamos a trabajar conjuntamente con todos los niveles de gobierno”.

Además, Constantino explicó que “se instalarán casetas de vigilancia policial permanente para que haya capacidad de reacción en zonas de quejas continuas porque la policía no responde aún en la flagrancia del delito”.

Igualmente, se darán las facultades a los jefes de manzana y encargados del orden, para que “cada vez que se hagan un contrato de arrendamiento sea obligatorio la expedición de una carta vecinal, para que conectado con los elementos tecnológicos se detecte qué personas tienen órdenes de aprehensión”.

También “impulsaremos el uso de las tecnologías que ya han dado mejores resultados desde la organización civil, comparado con las investigaciones de la policía o las autoridades”, como ejemplo puso al candidato a diputado local del Partido Verde por el Distrito 11, Guillermo Valencia y su Movimiento Revolución Social, quien “harto de la delincuencia decidió actuar y hoy ha recuperado más de 700 vehículos”.

En materia preventiva, consideró como uno de los aspectos más importantes el impulso a las actividades productivas, porque “un presidente municipal puede fortalecer la economía y el mercado interno, como nosotros lo haremos con la aplicación del esquema “Juega de local” para que todas las compras y contratación de obras se den en la micro y pequeña empresas de Morelia”.

Pero también, agregó, “aprovecharemos lo que pasa en la Zona Económica Especial del puerto para que lleguen oportunidades de desarrollo a Morelia, con la creación de un Puerto Seco que incluye un patio de maniobras, acciones de logística y aduana interior”, lo que generará cientos de empleos bien remunerados, pero además, la empresa ferroviaria “se puede interesar en utilizar este puerto y mover las vías del tren ahí”.

Finalmente, el empresario invitó a los morelianos a votar “puro verde” este 1° de julio, es decir, “tachemos las 5 boletas donde aparezca en Partido Verde, en el caso de Morelia vamos solos, sin ninguna coalición con otros partidos”.

ZM