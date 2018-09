España (MiMorelia.com/Redacción).- Esta mañana decenas de personas se congregaron en una orilla del río Manzanares, en Madrid, ante la increíble e impactante imagen de una ballena que apareció varada en el afluente.

Desde temprana hora, los curiosos se reunieron en la zona para tomarle fotos al enorme cachalote, cuestionándose sobre la autenticidad de éste, mientras unos individuos vestidos con trajes especiales parecían tomar muestras alrededor del supuesto cadáver.

Con dicha actividad, el Ayuntamiento de Madrid inauguró este viernes CiudaDistrito, un programa cultural conformado por más de 200 actividades gratuitas que buscan acercar el arte a la ciudadanía.

He salido a correr esta mañana por Madrid Río y a la altura del Puente de Segovia me he encontrado esto 👇

Está acordonado, gente con batas blancas de un lado a otro alrededor de algo…

¡¿¿Alguien sabe qué pasa??!

#uncachaloteenMadrid pic.twitter.com/2w3y0hYunM

— VirginiaGFontcuberta (@VirginiagFontcu) September 14, 2018