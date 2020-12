Estados Unidos (MiMorelia.com).- De manera misteriosa otro monolito apareció, pero ahora en California, Estados Unidos; es de recordar que en últimas semanas se reportó la aparición de dos estructuras, una en el desierto de Utah y la última en Rumania.

Estiman que pesa alrededor de 200 libras y estaría hecho de acero inoxidable.

Got up close and personal with the mystery California #monolith today. Anyone else been out to see it? pic.twitter.com/8pOimhQiyY

— Kaytlyn Leslie (@kaytyleslie) December 3, 2020