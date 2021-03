Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Sony Pictures retrasa una vez más el estreno de Venom: Let there be Carnage (Venom 2: habrá matanza) debido a la pandemia de Covid-19.

Se tenía previsto que el filme se estrenara en junio de este año, sin embargo la distribuidora Sony lo pospuso por tres meses más, por lo que ahora la fecha de premier quedó para el 17 de septiembre de este año.

«Estamos guardando la película para cuando la gente pueda disfrutarla en el cine«, señaló Andy Serkis, director de la película en una entrevista para ComicBook.com.

Esta película es protagonizada por Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Naomie Harris, Stephen Graham y Reid Scott, entre otros.

El director de este entrega además manifestó que espera que Venom 2 no decepcione «No quiero hacer spoilers ni hablar mucho antes de ello, pero me lo he pasado en grande trabajando en esta película. Ha sido genial, espero que no decepcione«.

En un inicio se tenía contemplado su estreno en cines para el 2 de octubre del año pasado pero la pandemia obligó a un primer atraso.

En 2018 se estrenó Venom, dirigida por Ruben Fleischer, y recaudó 856 millones de dólares. Tom Hardy será nuevamente Venom y Woody Harrelson como Carnage.

