Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante su gira por el municipio de Hidalgo, Michoacán, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se ha apoyado a la administración estatal para que se pueda cumplir con el pago a tiempo de los salarios de los maestros docentes y así evitar problemas en el sector educativo de la entidad.

Al inaugurar la Unidad 18 Central Geotermoeléctrica Los Azufres de la Comisión Federal de Electricidad, el mandatario federal subrayó que el cumplir a tiempo con los pagos a los docentes ha evitado que haya manifestaciones o confrontaciones con la autoridad.

«Si ustedes se dan cuenta, todo este año no hemos tenido ningún problema, no hay confrontación, por eso estamos apoyando al gobernador (Silvano Aureoles Conejo), para que no le falten los salarios a los maestros, que no tengan que esperar y no haya diferencia con un profesor federal y estatal, son maestros, van a ganar lo mismo y van a recibir a tiempo su salario», sostuvo durante el evento que se desarrolló este sábado.

El titular del Poder Ejecutivo federal destacó que estas medidas ayudarán a mejorar la educación en el país y en Michoacán, además de que se evitará estigmatizar a los profesores.

«Nada de que se le va a culpar al maestro de la baja calidad educativa, se le va a satanizar, estigmatizar, como se hacía antes, por eso cumplí el compromiso de cancelar la mal llamada reforma educativa. Ahora vamos a mejorar la educación, como lo están haciendo los maestros en Michoacán», aseguró.

En el mismo evento, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, compartió que se tienen avances significativos en la federalización de la nómina de los servicios educativos estatales.

Por: Redacción/rmr