Queridos amigos: Con relación a la información que ha sido difundida en distintos canales de comunicación sobre la conversación que sostuve con un usuario de Instagram, quiero señalar que las acusaciones que hace el usuario sobre mí son totalmente falsas. Aprendí la lección. Mi error fue sostener una charla con un desconocido y utilizar palabras que evidentemente se malinterpretaron. Tal como se lo expresé, le ofrezco una disculpa por esta confusión. Agradezco las muestras de apoyo que he recibido de parte de todos mis colegas, amigos y fans. Entrevista con @jessiecervantes