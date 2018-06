Por: Cristian Ruiz/@crisruizr1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al no encontrar alguna posible violación al Código Electoral por organizar un debate, y por tratarse de un grupo de ciudadanos, comunicadores y personas ajenas a instancias electorales, este sábado el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) aprobó de forma unánime la realización del debate organizado por el grupo de periodistas Morelos.

Durante una sesión pública, el consejero presidente del TEEM, Ignacio Hurtado Gómez, expuso que el debate programado para el próximo lunes 11 de junio fue denegado por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) presuntamente por no cumplir su artículo 10 que señala que no se pueden realizar debates en un periodo menor de 20 días previos a la elección; sin embargo, los magistrados encontraron que esta medida sólo aplica para el IEM que organiza un debate con candidatos a la gubernatura del estado, pero no abarca a terceros como ciudadanos, comunicadores y académicos.

“Creemos que este debate no infringe ningún artículo electoral debido a que no está organizado por un organismo relacionado a la ejecución de las elecciones y viene a fomentar la participación ciudadana en las urnas”, aseveró.

Por ello, todos los magistrados refirieron votar a favor de la realización del debate, debido a que se defendía la libertad de expresión, prensa e información. Pero el magistrado Homero Valdovinos señaló que no era necesario invalidar el artículo 10 de IEM.

Finalmente, el consejero señaló que esta decisión sólo incumbía a dicho grupo de periodistas y acotó que esta regla electoral no será expulsada del sistema, ya que la regla de no hacer debates 20 días antes de la elección solamente aplica al IEM.

