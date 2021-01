Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego del problema de entregas de AstraZeneca, la Comisión Europea creó un mecanismo de emergencia para controlar el suministro de vacunas contra el Covid-19 que desencadenaría en bloquear las exportaciones a terceros países.

La medida afectaría a varios países incluido México, debido a que el país tiene un contrato fuerte con AstraZeneca y Oxford quienes tiene su planta en Bélgica y Holanda, además, es la farmacéutica con mayores problemas para cumplir los contrato con Europa.

Al parecer Bruselas se ha visto “en la obligación” de guardarse las espaldas tras el enfrentamiento con AstraZeneca, que en el primer trimestre del año sólo entregará el 25 por ciento de las dosis firmadas.

We regret the continued lack of clarity on the delivery schedule and request a clear plan from AstraZeneca for the fast delivery of the quantity of vaccines that we reserved for Q1. We will work with the company to find solutions and deliver vaccines rapidly for EU citizens.

