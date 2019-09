Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Integrantes del Comité Coordinador y órgano de gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) aprobaron por unanimidad una propuesta de presupuesto por 23 millones 533 mil 783 pesos para el ejercicio 2020, misma que remitirán a la Secretaría de Finanzas y Administración del estado para que la anexe al ante-proyecto de Presupuesto de Egresos que turnaría al Congreso local tentativamente el 10 de octubre.

En instalaciones de la Auditoria Superior de Michoacán (ASM) se llevó a cabo la tercera sesión ordinaria del órgano ya citado, mismo que propuso para el siguiente año un presupuesto superior al de este 2019, con todo y que le bajó a la propuesta inicial, que era de 32 millones 074 mil 251 pesos.

Incluido un recorte que aplicó la Secretaría de Finanzas y Administración, este 2019 la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción tiene programado un presupuesto de 18 millones de pesos, de los cuales apenas se han ejercido 8.5 millones.

En entrevista, el presidente del Comité de Participación Ciudadana, Juan José Tena García, se pronunció esperanzado en que los aproximadamente 10 millones de pesos que todavía no ejercen sí les sean erogados, pese a la crisis económica que afronta la administración estatal, pues son recursos que requieren para equipar con mobiliario y equipo de cómputo las nuevas oficinas, así como para la adquisición de servicios.

“La secretaria (ejecutiva) ya presentó los documentos para recuperar lo que traíamos de subejercicio y la indicación que tiene es que recupere todo, para justamente abatir gastos de 2020”, declaró, con énfasis en que han tratado de sensibilizar a los funcionarios de la Secretaría de Finanzas en el sentido de que esos 10 millones de pesos no los gastaron, no porque no los necesiten, sino por la conflictividad que tuvieron por el mal desempeño del anterior secretario técnico, Ernesto Ramírez Ochoa.

Tena García hizo hincapié en que en la propuesta se redujo el costo operativo para incrementar el recurso destinado a programas, entre los que destacó el diseño e implementación de una Plataforma Digital Estatal del Sistema Anticorrupción, que se montaría a la Plataforma Digital Nacional, para lo cual contemplan un millón de pesos.

Refirió que para la Política Estatal Anticorrupción (diagnósticos, foros, entre otras actividades) previeron un monto por 250 mil pesos.

Desglose global de la propuesta de presupuesto del SEA para el 2020:

*Servicios Personales – 10 millones 250 mil 808 pesos

*Materiales y suministros – Un millón 392 mil pesos

*Servicios Generales – 11 millones 698 mil 975 pesos

*Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles – 192 mil pesos

CA