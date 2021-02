Estados Unidos (MiMorelia.com).- Las vacunas contra el Covid-19 se comenzarán a distribuir a través de farmacias en Estados Unidos como parte del plan de trabajo del presidente del país, Joe Biden.

El coordinador del coronavirus en la administración de Biden, Jeffrey Zients, reportó que el envío se iniciará el próximo 11 de febrero y se estima que se repartirán a seis mil 500 farmacias, aunque se espera que en total sean 40 mil sucursales.

La propuesta de utilizar las farmacias dentro de la estrategia para repartir las vacunas fue propuesta por el gobierno de Donald Trump, quien buscaba una forma de permitir que los gobiernos crearán su propio plan de distribución.

El acuerdo incluye a grandes cadenas de empresas como CVS, Walgreens, Walmart, Rite Aid y Costco, así como algunas farmacias de supermercados, según información de Associated Press.

Se espera que después se amplíen los negocios en los que se puedan aplicar las vacunas, para conseguir vacunar a la mayor cantidad de personas posibles.

La pasada administración de Donald Trump emitió un comunicado en el que aseguró que estos fueron los aliados que firmaron el acuerdo en noviembre de 2020.

Estas son algunas de las cadenas que prestarán este servicio, pero es importante recalcar que solamente son algunas sucursales.

-Walgreens (incluyendo Duane Reade).

-CVS Pharmacy, Inc. (incluyendo Long’s).

-Walmart, Inc. (incluyendo Sam’s Club).

-Rite Aid Corp.

-The Kroger Co. (incluyendo Kroger, Harris Teeter, Fred Meyer, Fry’s, Ralphs, King Soopers, Smiths, City Market, Dillons, Mariano’s, Pick-n-Save, Copps, Metro Market).

-Publix Super Markets, Inc.

-Costco Wholesale Corp.

-Albertsons Companies, Inc. (incluyendo Osco, Jewel-Osco, Albertsons, Albertsons Market, Safeway, Tom Thumb, Star Market, Shaw’s, Haggen, Acme, Randalls, Carrs, Market Street, United, Vons, Pavilions, Amigos, Lucky’s, Pak n Save, Sav-On).

-Hy-Vee, Inc.

-Meijer Inc.

-H-E-B.

-Retail Business Services, LLC (incluyendoFood Lion, Giant Food, The Giant Company, Hannaford Bros Co, Stop & Shop).

-Winn-Dixie Stores Inc. (incluyendo Winn-Dixie, Harveys, Fresco Y Mas).

-Network Administrators.

-Topco Associates, LLC (incluyendo Acme Fresh Markets, Associated Food Stores, Big-Y Pharmacy and Wellness Center, Brookshire’s Pharmacy, Super One Pharmacy, FRESH by Brookshire’s Pharmacy, Coborn’s Pharmacy, Cash Wise Pharmacy, MarketPlace Pharmacy, Giant Eagle, Hartig Drug Company, King Kullen, Food City Pharmacy, Ingles Pharmacy, Raley’s, Bel Air, Nob Hill Pharmacies, Save Mart Pharmacies, Lucky Pharmacies, SpartanNash, Price Chopper, Market 32, Tops Friendly Markets, ShopRite, Wegmans, Weis Markets, Inc.).

-CPESN USA, LLC.

-GeriMed.

-Good Neighbor Pharmacy and AmerisourceBergen Drug Corporation.

-Health Mart Systems, Inc.

-Innovatix.

-LeaderNET and Medicine Shoppe, Cardinal Health’s PSAOs.

-Managed Health Care Associates.

Por: Redacción/SJS