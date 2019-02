Morelia, Michoacán (Boletín).- El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se ha caracterizado por ser un instituto político de apertura, de diálogo, de alcanzar acuerdos y de sumar esfuerzos en las coincidencias, para que ello redunde en beneficio del país.

Antonio Soto Sánchez, presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), declaró que la política es buscar consensos, hacer de lado diferencias, buscar puntos de coincidencia y alcanzar acuerdos.

“La política es platicar, dialogar, es también ceder en las posiciones, no ser políticos con posturas irreductibles, es escuchar todos los puntos de vista y encontrar las coincidencias en beneficio de Michoacán”, expresó Soto Sánchez.

El también diputado local por el PRD, hizo énfasis en que, durante su gestión al frente del PRD, ha mantenido el diálogo con sus homólogos de las otras fuerzas políticas, de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Verde Ecologista de México (PVEM), de Movimiento Ciudadano, MORENA.

“Con todos los partidos políticos he tenido comunicación, porque no se trata de seguir con rencores, con enemistades, o de vernos como enemigos, es más ni siquiera somos adversarios, porque adversario es cuando hay proceso electoral y eso no está ocurriendo ahora. Los tiempos que vivimos ahora nos requieren de hacer una política diferente, de acuerdos, diálogos y que todo esto redunde en beneficio de la ciudadanía”, sostuvo Antonio Soto.

El dirigente partidista subrayó que el PRD es una izquierda crítica, responsable y congruente, con capacidad de reconocer cuando el Gobierno Federal toma decisiones a favor de los mexicanos, pero también señalar aquello que se haga mal y que afecte a las mayorías.

“Es importante que entendamos que hay nuevas formas de hacer política y que no se puede avanzar si nos oponemos a todo, sin argumento y sin justificación, incluso, a quienes se oponen a todo, les invito al diálogo, a trabajar en armonía y sacar adelante los temas de interés para los michoacanos”, finalizó.

PO