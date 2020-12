Quintana Roo (MiMorelia.com).- A través de redes sociales circuló un video de Tiago Ramos, exnovio de Nadine Goncalves, madre del famoso futbolista Neymar Jr, donde acusó que supuestamente fue agredido en un restaurante de Cancún, en Quintana Roo.

El modelo Tiago Ramos publicó un video donde acusó que fue apuñalado en el cuello después de que pidió comida en un restaurante.

“Llegué al restaurante y pedí un plato de carne. No sé qué pasó, no hice nada, pero no me dejaron quedarme (…). Esto no quedará así. Tengo el número de los que hicieron esto y me voy de México, pero volveré”, dijo Ramos en el video publicado en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de David Hernandes (@daviddhernandes)

En el video, el joven no especificó el motivo de la agresión por parte de integrantes de dicho restaurante; molesto, en la grabación mostró parte de su sangre que escurría por el cuello.

Cabe mencionar que meses atrás Tiago Ramos fue a parar al hospital, esto luego de una discusión con la madre de Neymar, Nadine Goncalves, al parecer estrelló su puño contra una venta.

Por: Redacción/E