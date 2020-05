China (MiMorelia.com).- Poco a poco Wuhan, donde se registró el primer caso de contagio de Covid-19, regresa a la normalidad; los estudiantes vuelven a sus aulas ahora con medidas sanitarias estrictas.

Agencias de noticias locales e internacionales señalan que el pasado martes miles de estudiantes volvieron a la escuela a retomar clases presenciales; a principios de abril ya se habían abierto fronteras y algunos negocios no esenciales, así como reanudado viajes nacionales.

Los estudiantes de último año de secundaria son los primeros en regresar, ya que necesitan prepararse para el «gao kao«, examen universitario de China; los grados más bajos de la escuela secundaria regresarán lentamente en fases.

Se sientan en mesas individuales, separadas un metro una de otra, siguiendo la medida de una distancia sana para evitar contagios.

CGTN comparte un video en el que muestra el caso específico de la escuela secundaria No 17, en la que los honores, la ceremonia inicial, se realizó desde las aulas y vieron el acto a través de una transmisión en vivo.

#BackToWork Students are returning to elementary and secondary schools in China. They are well protected with face shields and masks, and they keep a safe distance away from each other. 👨‍🏫 pic.twitter.com/hsCsrRkszd

— China Daily (@ChinaDaily) May 5, 2020