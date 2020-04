China (MiMorelia.com).- El Covid-19 es el tema de hoy día en todo el mundo, nadie imaginó que el primer caso de un coronavirus desconocido a finales de diciembre de 2019 en Wuhan terminaría en mantener en cuarentena a toda la población.

Este 8 de abril autoridades de Wuhan levantaron la cuarentena que mantenía a 11 millones de habitantes atrapados en sus casas por la epidemia de Covid-19.

Durante este tiempo los habitantes de Wuhan únicamente podían salir de sus casas para comprar comida o realizar tareas absolutamente necesarias; para salir de la ciudad era necesario poseer documentos que demostraban que uno no representaba un riesgo para la salud y una carta que dijera a dónde iba y por qué.

Así, después de todos estos días, los ciudadanos han podido salir de casa, poco a poco; las esperanzadoras imágenes para quienes aún están en cuarentena en otros países del mundo, pero por la misma razón, el Covid-19, ya circulan en redes sociales.

En el aeropuerto, aunque como en toda la ciudad aún con controles de salud, salen los primeros vuelos, una mujer y un pequeño con trajes especiales y maletas.

A su vez, en la estación Hankou, uno de los primeros trenes que sale a la cercana Jinzhou. Los pasajeros en el tren dijeron que habían estado esperando salir y reunirse con su familia afuera durante semanas, relata la usuaria en Twitter.



At Wuhan’s Hankou train station. One of the first trains is departing the city is to nearby Jinzhou now. Passengers on the train said they’d been looking forward to leaving, to reuniting with family outside, for weeks. pic.twitter.com/OBCvnMqktv

— Emily Feng 冯哲芸 (@EmilyZFeng) April 7, 2020