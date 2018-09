Aracely Arámbula presume curvas y proyecto a sus 43 años…!

Ciudad de México (Rasacandela.com).- Aracely Arámbula demostró que la edad no es impedimento para lucir sexy y hermosa.

La famosa “Chule” se tomó una selfie en el gimnasio donde ejercita su cuerpo, en la imagen se le ve con un body de cuerpo entero que delinea perfectamente su cuerpo escultural y sobre todo su sexy y hermoso… abdomen.

La foto ha recibido un total de 500 mil likes en sus redes sociales y obvio los comentarios son completamente a favor de que siga posteando fotos sexys como esta, algunos de los comentarios son estos:

“Hay chule…chule…tan chula…mamacita…!, “Mira nada más que hermoso trasero tienes mi sexy Ara…!”, “Me cae que Luis Miguel está ciego…!¿Cómo dejar este rico bombón?”, “Mamacitaaaa…mamacita y más mamacitaaaa…” , “ Como siempre hermosa, sexy, y elegante..!”, “Ay Ara ya alborotaste el gallinero…!”, “ Se me hace que de pequeña te portabas mal y te corregían a nalgadas, mira cómo te dejaron toda hinchadita de ahí…!”, “ Contigo dan ganas de todoooo, si veo a mi vieja me dan ganas…de no llegara a la casa…!”, “ El Sol se opaca con esta belleza de mujer, la neta eras mucha mujer para el Luismi…!”, “Aprendan chavitas que van al gym enseñando nalga con shorts pequeños, para lucir bella y sexy no es necesario encuerarse en un lugar público…!”.

Esta es la foto:

También Aracely Arámbula presumió foto de su nuevo proyecto, El señor de Los Cielos:

