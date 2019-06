Por: Salvador Gaytán

Washington (Rasainforma.com).- El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo este lunes que los aranceles a productos mexicanos aún podrían aplicarse si no hay progresos suficientes en el compromiso para detener la migración ilegal.

“Si llega a darse el caso de que no estemos avanzando lo suficiente, existe el riesgo de que se impongan dichos aranceles”, dijo Pompeo en rueda de prensa.

Esta mañana, Trump informó que firmaron otra parte “muy importante” del acuerdo de Inmigración y Seguridad con México, la cual será revelada en un “futuro no muy lejano”.

“Hemos firmado y documentado totalmente otra parte muy importante del acuerdo de Inmigración y Seguridad con México, uno que Estados Unidos ha estado buscando durante muchos años. Será revelado en un futuro no muy lejano y necesitará una votación del cuerpo legislativo mexicano”, escribió.

We have fully signed and documented another very important part of the Immigration and Security deal with Mexico, one that the U.S. has been asking about getting for many years. It will be revealed in the not too distant future and will need a vote by Mexico’s Legislative body!..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 10, 2019