View this post on Instagram

A magnificent sunset light on the Ceremonial Court in #doha by #arataisozaki Arata Isozaki & Associates. photo©Stefan Tuchila * * * * * *

#qatararchitecture #qatar #qatarart #japanesearchitecture #isozaki #architecture #arquitectura #architecturephoto #architecturephotography #1_unlimited #archdaily #arqpedia #buildingswow #contemporaryarchitecture #creativefields #ig_architecture #jaw_dropping_shots #ptk_architecture #srs_buildings #espacioenforma #excellent_structure

#pentax #ricohimaging #ricoh