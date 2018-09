Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- La cantante Ariana Grande al fin habló sobre la muerte de su ex pareja, el rapero Mac Miller quien falleció el pasado 7 de septiembre de este año.

Aunque la cantante declaró en repetidas ocasiones que uno de los motivos más importantes de su ruptura fueron las graves adicciones del rapero, había un sin número de cometarios negativos dirigidos a ella y a su prometido Pete Davisdon.

“Te adoré desde el día en que te conocí cuando tenía diecinueve años y siempre lo haré. No puedo creer que ya no estés aquí. Realmente no puedo entenderlo. Hemos hablado de esto tantas veces. Estoy tan enojada, estoy tan triste que no sé qué hacer, fuiste mi mejor amigo por tanto tiempo por encima de todo. Lo siento mucho por no poder arreglarlo o quitarte tu dolor. Realmente lo busqué el alma más amable y dulce con demonios que nunca se mereció. Espero que estés bien ahora. Descansa”, declaró.