Estados Unidos (Rasainforma.com).- La cantante estadounidense Ariana Grande se comprometió con su novio Dalton Gomez, la propia artista lo publicó en sus redes sociales.

Este domingo, la cantante y actriz de 27 años publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos en donde está la pareja y una más de la mano de ella con un anillo de compromiso.

La pareja se conoció en febrero de este año, Dalton trabaja en el sector inmobiliario y ayudó a Grande a conseguir la casa en la que vive en Los Ángeles. Su relación se hizo oficial en mayo pasado.

Varios famosos felicitaron a la pareja. Además la mamá de Ariana, Joan Grande publicó en su cuenta de Twitte “¡Estoy tan emocionada de darle la bienvenida a Dalton Gomez a nuestra familia! Ariana, te amo y a Dalton también. Estamos felices para siempre, hurra. Besos y abrazos”

I am so excited to welcome Dalton Gomez into our family! Ariana, I love you and Dalton so much!!!! Here’s to happily ever after! YAY! xoxoxo

— Joan Grande (@joangrande) December 20, 2020