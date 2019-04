Corea del Sur (MiMorelia.com/Redacción).- ¡Detengan todo! La nueva era de BTS está tomando forma y este 7 de abril, ARMY amaneció de la mejor manera, pues se ha lanzado el primer teaser de su nuevo video Boy With Love en colaboración con la cantante Halsey.

Semanas anteriores se sabía por los mismos chicos que en su nuevo álbum Map Of The Soul: Persona habría grandes sorpresas entre ellas algunas colaboraciones con artistas internacionales, pero no había nada confirmado; algunas sospechas que se tenían eran con el cantante estadounidense Ed Sheeran, ya que Suga tuiteó una imagen en donde se apreciaba una pista de edición de audio para él.

En este nuevo teaser de Boy With Love podemos ver a la cantante Halsey en una taquilla y al cerrar el lugar, camina hacia donde están los chicos sentados en un sillón con sus looks totalmente de rosa como el nuevo disco.

Apenas pudimos apreciar unos segundos de la música y ahora solo queda esperar por el regreso con el nuevo video este 12 de abril y su aparición en el show de comedia más popular de America: Saturday Night Live.

Recordemos que Halsey y BTS ya se conocían e incluso ella les hizo un regalo muy peculiar, pues en su ida a los Estados Unidos, les obsequió churros dulces y ellos estaban encantados:

Halsey es una cantante, diseñadora, pintora, productora y compositora estadounidense, con más de 80 millones de récords vendidos. Su último sencillo con Travis Barker se llama 11 minutes.

PAREN TODO, se imaginan que las nuevas canciones tengan títulos que ya conocemos pero le cambiaron palabras? OSEA YA TENEMOS DE EJEMPLO BOY WITH LUV QUE ES BOY IN LUV Y EL TRAILER DE PERSONA. Básicamente tenemos los posibles nombres en nuestras narices #BoyWithLuv @BTS_twt — Juliett- 🍷. [🇦🇷] AU's 📌 (@yoongirrl_) April 7, 2019

