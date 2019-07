Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- No es de asombrarse que los ARMYs se formen por horas para poder ver a BTS, sobre todo si vienen a América y mejor aún, SI VAN A HACER SU COMEBACK EN SATURDAY NIGHT LIVE 🤩; por esta razón ARMY ya se encuentra acampando desde este martes en la calle para obtener un pase al show en vivo.

Esto fue a dado a conocer por un video en Twitter en donde se muestra la fila de personas en Nueva York, afuera de las instalaciones de NBC Studios, en donde se graba el show de comedia Saturday Night Live y muchas personas están acampando a pesar del frío clima.

YALL THIS IS THE STANDBY LINE FOR #BTSxSNL ALREADY…. WILD 😳 pic.twitter.com/C5lm1p6km7

— rae ♡ (@automaticrm) 9 de abril de 2019