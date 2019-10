Ciudad de México (MiMorelia.com).- Un descubrimiento histórico hace que ponga a México como país rico en cultura, pues un investigador ha descubierto 27 sitios mayas de 3 mil años de antigüedad esto gracias a un mapa en línea gratuito. Se trata de un sistema remoto, conocido como LIDAR por sus siglas en inglés, que permite determinar la distancia desde un emisor láser hasta un objeto o superficie utilizando un haz láser pulsado, generando información en 3D.

Arqueólogo de la Universidad de Arizona, Takeshi Inomata, cubrió 4 mil 440 millas cuadradas (11.400 kilómetros cuadrados) de los estados mexicanos de Tabasco y Chiapas. De acuerdo a la información de algunos medios, la zona pudo identificar una serie de esquemas que marcaban los terrenos ceremoniales de la cultura mesoamericana.

