Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- «El gobierno federal quiere ser el redentor de todas las situaciones y no puede solo, porque él no es todo poderoso, pero además, no quiere dejarse ayudar; ha sido muy soberbio», consideró el Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Morelia, Herculano Medina Garfias.

Lo anterior, por la nueva política implementada en el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador en torno a los recortes económicos considerados por el clérigo como importantes para organizaciones sociales, grupos organizados o instituciones gubernamentales, quienes se encargan de coadyuvar en disminuir las causas generadoras de violencia o pobreza.

En rueda de prensa, se le preguntó su opinión en torno a los recortes y disminuciones en algunos rubros en la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, y su respuesta fue que el gobierno de López Obrador es «muy soberbio» al privar de recursos económicos a organizaciones, órganos autónomos o instituciones que se encargan de «hacer el bien» a muchas personas, por ejemplo, citó a la Red de Refugios en el país, misma que no ha recibido apoyos suficientes para atender a las mujeres violentadas.

«El refugio que está en Morelia desde hace más de un año no recibió ningún apoyo económico y eso hace que se detenga la atención a quienes son víctimas de esa violencia», añadió.

Por lo anterior, Medina Garfias consideró que el gobierno federal quiere ser el «redentor» de todas las situaciones o problemas existentes, pero a su juicio, sin ayuda de las autoridades estatales o municipales no podrá atender de manera más efectiva. «También, no se quiere ayudar por quienes tratan de servir y eso nos parece un error grave», insistió.

Aunque el Estado Mexicano es el responsable y tiene la obligación de resolver todas las problemáticas ya sean económicas, sociales o de inseguridad, también necesita el apoyo de otros organismos que cuentan con la infraestructura necesaria para hacerle frente los flagelos.

El Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Morelia, añadió que la federación al pedirle un impuesto a los ciudadanos, se tiene que aplicar en la atención inmediata de la educación, mejoras en las viviendas, infraestructura, vialidad y seguridad. «Hay mucha gente desempleada y en pobreza, nos interesa que se resuelvan todo este problema para que no haya más gente en la marginación», apuntó.

