Estados Unidos (Rasadeportes.com).- En la temporada en que se cumplirá un siglo del infame pasaje de los “Medias Negras de Chicago”, el Día Inaugural da arranque a una etapa de cambios, incluyendo el generacional, algunos cambios de reglas y la de los ultramillonarios estrenando contrato.

Jardines de cuatro hombres. Reglas antiespionaje de alta tecnología. Un abridor que enfrenta sólo a un bateador en un juego de playoffs.

Pero más allá de todos los cambios, análisis y difusión en redes sociales, aquí hay una mejor manera de decir que el béisbol de las Grandes Ligas está en una nueva era: No hay un solo pelotero activo que haya jugado en el siglo XX.

Ninguno.

Los dominicanos Adrián Beltré y Bartolo Colón fueron los últimos, indica Elias Sports Bureau.

Este jueves 28 de marzo, los 30 equipos ponen en marcha la nueva campaña, desde el debut en casa de Bryce Harper en el Citizens Bank Park hasta la visita de Mookie Betts y los campeones Medias Rojos de Boston a Seattle. Y con ello, la MLB se convierte en la primera de las cuatro ligas deportivas principales de Estados Unidos sin alguien que haya jugado en los años 1900.

Ya en esta temporada, el gran Ichiro Suzuki se retiró a los 45 años luego de dos juegos sin conectar de hit la semana pasada mientras los Marineros de Seattle barrían a Oakland en Tokio.

“Realmente quería jugar hasta que tuviera 50, pero no puedo hacerlo”, reconoció.

El zurdo de los Yanquis, CC Sabathia, dijo que este es su último año, y también el manager de los Gigantes, Bruce Bochy.

Pero, como siempre, llegan jóvenes para ocupar el sitio de quienes se marchan. Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatis Jr. y Eloy Jiménez encabezan una sólida cosecha de novatos que podrían quedarse por mucho tiempo.

¿Serán ellos el próximo Mike Trout o Joe Mauer, o el futuro Manny Machado o Chase Utley? Se sabrá al paso de los años.

