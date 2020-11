Estados Unidos (Rasainforma.com).- Este domingo se realizaron los American Music Awards que como muchos eventos tuvieron que adaptarse a las nuevas necesidades debido a la pandemia de Covid-19.

Congrats to @theweeknd on taking home another #AMAs for Favorite Male Artist – Soul/R&B! 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/EMRIYhfqKY

— American Music Awards (@AMAs) November 23, 2020