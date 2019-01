Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- El fundador de grupos de autodefensa en el 2013, José Manuel Mireles Valverde, arremetió contra presuntos “falsos líderes zapatistas” que desde su punto de vista buscan desestabilizar al gobierno de la República, que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

El pasado 1 de enero, luego de una reunión de varios días para conmemorar los 25 años de su levantamiento, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) emitió un comunicado en el que externó:

“Vamos a pelear. Vamos a enfrentar, no vamos a permitir que (López Obrador) pase aquí sus proyectos de destrucción. No le tenemos miedo a su Guardia Nacional, que cambió de nombre, para no decir Ejército”.