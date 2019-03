Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Felicity Huffman, la actriz estadounidense conocida por su papel en Esposas Desesperadas, fue arrestada este día acusada de conspiración y sobornos a una Universidad en donde habría pagado una suma grande de dinero para que su hija pudiera ser aceptada.

De acuerdo a uno de los abogados, el personal de la universidad recibieron millones de dólares a cambio de ayudar al ingreso de los estudiantes y el dinero entró en lo legal como una “donación caritativa”.

