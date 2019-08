Arrestan a sujeto armado en la Universidad de Harvard

Por: Ariana Castellanos

Estados Unidos (Rasainforma.com).- La Universidad de Harvard, en el estado de Massachusetts, informó de la presencia de un tirador activo al interior de su campus.

Por su parte, el Departamento de Policía de Massachusetts informó a través de su cuenta de Twitter de que el sujeto en la Universidad de Hardvare ya fue puesto bajo custodia.

#Cambridge update: Suspect in Harvard Square incident is in custody. Great work by all involved, especially @CambridgePolice when taking suspect into custody.

More info when available. #CambMA https://t.co/CRrXNQgWcL

— Mass State Police (@MassStatePolice) August 6, 2019