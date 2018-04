Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Dos personas, de ascendencia afroamericana, conversaban tranquilamente en un Starbucks de Filadelfia, Estados Unidos, mientras esperaban a un amigo, pero nunca imaginaron que serían arrestados por no haber ordenado nada mientras lo hacían.

Según el diario The Washington Post, el pasado jueves, varios oficiales ingresaron a la cafetería para pedirle a los sujetos, quienes estaban sentados en una de las mesas, que se retiraran del lugar.

Justo en el momento en que esto pasaba, llegó un tercer individuo que se identificó como Andrew Yaffe, quien dijo ser el amigo con el que los hombres afroamericanos se reunirían, sin embargo, esto no detuvo a los oficiales, ya que esposaron a éstos últimos y se los llevaron del lugar.

Al cuestionarle Yaffe a los oficiales por qué arrestaban a sus amigos y acusarlos de racismo, respondieron que estaban atendiendo un reporte que habían recibido al 911 sobre allanamiento de morada.

Una mujer que presenció el incidente grabó todo con su celular, y acusó al personal de dicho Starbucks de racismo, ya que ellos habían llamado a la policía porque los dos hombres no habían pedido nada.

@Starbucks The police were called because these men hadn’t ordered anything. They were waiting for a friend to show up, who did as they were taken out in handcuffs for doing nothing. All the other white ppl are wondering why it’s never happened to us when we do the same thing. pic.twitter.com/0U4Pzs55Ci — Melissa DePino (@missydepino) April 12, 2018

Tras casi nueve horas detenidos, ambos amigos fueron liberados durante la madrugada, ya que no había ningún cargo en su contra. Ante este hecho, el CEO de Starbucks pidió una disculpa a los afectados en el Twitter oficial de la compañía, asegurando que estaba sumamente apenado por estos comportamientos.

We apologize to the two individuals and our customers for what took place at our Philadelphia store on Thursday. pic.twitter.com/suUsytXHks — Starbucks Coffee (@Starbucks) April 14, 2018

We regret that our practices and training led to the reprehensible outcome at our Philadelphia store. We’re taking immediate action to learn from this and be better. A statement from ceo Kevin Johnson: https://t.co/kPav8bEeOX — Starbucks Coffee (@Starbucks) April 15, 2018

Como era de esperarse, miles de usuarios en redes sociales arremetieron contra la compañía, e incluso varias personas se manifestaron frente al local donde ocurrió todo, tomándose fotos afuera del negocio con letreros con mensajes como “Ser negro en este Starbucks = Ser arrestado”.

Outside the Starbucks today pic.twitter.com/vcr9QstkRT — Melissa DePino (@missydepino) April 14, 2018

The protest is growing outside the @Starbucks. The woman on the right in the red shirt is 90 years old and told a story about her father who died when she was 9 as a result of racial profiling and police brutality. pic.twitter.com/DxQb5OYtSG — Melissa DePino (@missydepino) April 14, 2018

El Departamento de Policía de Filadelfia también lamentó lo sucedido, sin embargo, defendió el actuar de los oficiales argumentando que los policías sólo atendían un reporte ciudadano por allanamiento de morada, por lo que únicamente habían actuado conforme a protocolo, aunque esto condujo a un mal resultado, ya que el motivo de la llamada no era el correcto.

Commissioner Richard Ross gives a statement on the incident that occurred 4-12-18 at the Starbucks at 18th and Spruce Streets Posted by Philadelphia Police Department on Saturday, April 14, 2018

No es la primera vez que Starbucks se ve envuelto en la polémica, ya que recientemente un juez de Los Angeles obligó a la compañía a advertir a sus clientes en California sobre sustancias cancerígenas en su café.

Con información de Milenio

Flv Nz