Estados Unidos (Rasainforma.com).- El líder del grupo ultraderechista “Proud Boys“, Enrique “Henry” Tarrio, fue arrestado en Washington, es acusado de destrucción de la propiedad.

Enrique Tarrio es cubano-estadounidense y se le acusa de robar una pancarta con el lema Black Lives Matter de una iglesia durante una manifestación en diciembre pasado y posteriormente la quemó.

El portavoz de la policía, Dusten Sternbeck, señaló que las autoridades interceptaron el vehículo de Tarrio a su llegada a la capital del país luego de dejar el aeropuerto de la ciudad.

El propio Tarrio dijo al diario The Washington Post el pasado mes de diciembre que él había sido uno de los que quemó la pancarta.

Proud Boys chairman Enrique Tarrio is officially in police custody, under arrest for an incident on December 12th where Proud Boys brought down and burned a BLM banner from Asbury United Methodist Church in Washington DC. Video @FordFischer.pic.twitter.com/VIlfEUGldf

— Austin Bacasa (@burghphotos) January 4, 2021